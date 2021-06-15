МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс рубля против доллара и евро во вторник оттолкнулся вниз от сильных уровней сопротивления росту, несмотря на новые рекорды нефти, следует из данных торгов. Эксперт рассказал, что ждет рубль после саммита в Женеве

Перед саммитом Россия-США инвесторы решили зафиксировать часть прибыли от роста российской валюты в предыдущие недели.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.53 мск повышался на 17 копеек, до 72,27 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 87,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар максимально опускался до 71,73 рубля, евро — до 87,02 рубля.

РУБЛЬ СЛЕГКА ПРИПАЛ

Российская валюта теряет вечером позиции против доллара и евро, не сумев обновить многомесячные максимумы. Впрочем, она остается около них, опираясь на дорогую нефть.

Нефтяные котировки колеблются около максимума с апреля 2019 года – немного ниже 74 долларов за баррель. Вечером сорт Brent дорожал на 1,3%, до 73,8 доллара.

Цены на "черное золото" поднимались во вторник днем, поскольку инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики после постепенного снятия ограничений на передвижение. Так, например, в одном из крупнейших импортеров нефти — Китае — спрос на бензин в мае в среднем вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Между тем, "развивающиеся валюты" дешевеют против доллара, задавая ориентир и курсу рубля. При этом основным событием текущей недели станет двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы в среду.

Кроме того, перед саммитом Россия-США, который пройдет в среду, инвесторы решили зафиксировать часть прибыли после роста рубля на протяжение последних нескольких недель. В частности, доллар упал от 77 ниже 72 рублей менее чем за два месяца.

Косвенное давление на рубль могли оказать слова председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о нецелесообразности отказываться от покупок валюты в рамках бюджетного правила. Если перестать сейчас покупать валюту, рубль немного укрепится, но если вдруг цены на нефть пойдут вниз, то это чревато более резким падением курса, чем оно будет, если власти продолжат применять бюджетное правило, поэтому нецелесообразно отказываться от таких покупок, пояснила глава регулятора.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,35 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет. Российский рынок акций упал на ухудшении конъюнктуры площадок США

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на дорожающую нефть, которую поддерживают сомнения в скором заключении новой ядерной сделки с Ираном, российская валюта отступила из-за ухудшения общерыночных настроений, усиления осторожности в преддверии заседания ФРС и саммита Путин-Байден, а также из-за слабо негативной картины на рынке рублевого долга, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Завтра волатильность в рублевых активах может вырасти в свете важных событий. По нашим оценкам, в среду доллар может торговаться в пределах широкого диапазона 71,8-73,3 рубля", — добавил он.

Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет приковано к встрече президентов США и РФ в Женеве и завтрашним итогам заседания ФРС, полагает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Не исключено, что встреча лидеров стран не принесет никаких сюрпризов и окажет нейтральное влияние на российский валютный рынок. В свою очередь, в отношении заседания ФРС рынки пока настроены весьма оптимистично, рассматривая все инфляционные угрозы лишь как временные факторы. В этом же, вероятно, будет пытаться убедить инвесторов и сам глава ФРС Джером Пауэлл", — добавляет он.