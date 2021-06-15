ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились во вторник в ожидании решения ФРС по ставке, свидетельствуют данные торгов. Ученые выяснили, что коронавирус мог появиться в США еще в 2019 году

Промышленный индекс DJIA снизился на 0,27% до 43299,99 пункта, индекс общего рынка S&P 500 упал на 0,20% до 4246,69 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ сократился на 0,71% до 14072,86 пункта.

Совет управляющих Федеральной резервной системы США примет в среду решение по ставке, ожидается сохранение мягкой монетарной политики.

Трейдеры также ожидают прогнозов по ключевым экономическим показателям в США.