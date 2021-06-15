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https://1prime.ru/Financial_market/20210615/833939123.html
Американские индексы снизились в ожидании решения ФРС
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Биржевые индексы США снизились во вторник в ожидании решения ФРС по ставке, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA снизился на 0,27% до 43299,99 пункта, индекс... ПРАЙМ, 15.06.2021
биржи, сша, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились во вторник в ожидании решения ФРС по ставке, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA снизился на 0,27% до 43299,99 пункта, индекс общего рынка S&P 500 упал на 0,20% до 4246,69 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ сократился на 0,71% до 14072,86 пункта.
Совет управляющих Федеральной резервной системы США примет в среду решение по ставке, ожидается сохранение мягкой монетарной политики.
Трейдеры также ожидают прогнозов по ключевым экономическим показателям в США.