МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются после публикации статданных из Японии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США упали на фоне сокращения розничных продаж

По состоянию на 7.20 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,77%, до 3529,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,82%, до 2344,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,25%, до 28565,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,5%, до 3274,77 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,4%, до 29324,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,13%, до 7389 пунктов.

На азиатских биржах наблюдается преимущественно негативная динамика в среду утром после публикации статданных из Японии. Так, объем экспорта страны в мае в годовом выражении увеличился на 49,6%, а импорт — на 27,9%. При этом аналитики ожидали увеличения показателей на 51,3% и 26,6% соответственно. Таким образом, дефицит торгового баланса Японии в мае составил 187,1 миллиарда иен после профицита в 253,1 миллиарда в апреле. Аналитики ожидали дефицита лишь в 91,2 миллиарда иен.

Трейдеры также находятся в ожидании данных о промышленном производстве в Китае, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики ожидают увеличения показателя на 9%.

Внимание инвесторов также сосредоточено на предстоящем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет с 15 по 16 июня. "Перспективы выглядят довольно позитивно, но многие инвесторы просят, чтобы было больше ясности в отношении того, когда мы собираемся начать постепенное сокращение выкупа активов", — сказала агентству Блумберг старший аналитик Kayne Anderson Rudnick Джули Биль.

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