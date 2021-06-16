Фондовые биржи АТР в основном снижаются
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются после публикации статданных из Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,77%, до 3529,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,82%, до 2344,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,25%, до 28565,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,5%, до 3274,77 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,4%, до 29324,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,13%, до 7389 пунктов.
На азиатских биржах наблюдается преимущественно негативная динамика в среду утром после публикации статданных из Японии. Так, объем экспорта страны в мае в годовом выражении увеличился на 49,6%, а импорт — на 27,9%. При этом аналитики ожидали увеличения показателей на 51,3% и 26,6% соответственно. Таким образом, дефицит торгового баланса Японии в мае составил 187,1 миллиарда иен после профицита в 253,1 миллиарда в апреле. Аналитики ожидали дефицита лишь в 91,2 миллиарда иен.
Трейдеры также находятся в ожидании данных о промышленном производстве в Китае, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики ожидают увеличения показателя на 9%.
Внимание инвесторов также сосредоточено на предстоящем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет с 15 по 16 июня. "Перспективы выглядят довольно позитивно, но многие инвесторы просят, чтобы было больше ясности в отношении того, когда мы собираемся начать постепенное сокращение выкупа активов", — сказала агентству Блумберг старший аналитик Kayne Anderson Rudnick Джули Биль.
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