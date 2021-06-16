События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 июня
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|80 млрд йен
|40 млрд йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (май)
|38%
|49,6% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (май)
|253,1 млрд йен
|-187,1 млрд йен (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,6%
|0,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|1,5%
|2,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (май)
|1,2%
|1,1% (факт)
|10:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (май)
|19,9%
|16,9%
|10:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (май)
|9,8%
|9%
|10:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (май)
|20,3%
|10:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,3%
|10:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (1кв2021)
|3,5%
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,09%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (май)
|-1,3%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (май)
|1,733 млн
|1,73 млн
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (май)
|0,8%
|0,8%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (май)
|-9,5%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (май)
|1,569 млн
|1,63 млн
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (май)
|0,7%
|0,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,5%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|2,3%
|2,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,5%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (апрель)
|2,8%
|-0,9%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-5,241 млн барр
|-3 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,165 млн барр
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Заявление FOMC
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|0,25%
|21:30
|USD
|США — Экономические прогнозы FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|14:00 мск (13:00 Женева)
|RUB
|Встреча Президента России В. Путина с Президентом США Д. Байденом /Женева/
|RUB
|АК АЛРОСА — ГОСА (реестр закрыт 23.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 04.07.2021)
|3,84 (1П2019) + 2,63 (фин) — див-д 2019
|3,84 (1П2020) + 9,54 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|КАМАЗ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 04.06.2021)
|0 — див-д 2019
|0,54 — див-д 2020
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (вопрос о внесении изменений в состав правления)
https://1prime.ru/Financial_market/20210616/833941042.html