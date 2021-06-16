МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля и снижения фьючерсов на рынке США, в то же время подрастает по РТС, следует из данных торгов. Эксперт рассказал, что ждет рубль после саммита в Женеве

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.19 мск снижался на 0,29%, до 3811,27 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,15%, до 1667,87 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 20 копеек, до 71,99 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 87,22 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,54% — до 74,39 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские индексы в основном снижаются до 0,12%, европейские площадки торгуются разнонаправленно.

"Фондовый рынок находится в небольшом минусе… Российские инвесторы находятся в ожидании встречи Путина и Байдена… Потенциальное влияние встречи на рынок, если оно вообще будет, предсказать невозможно, в связи с чем инвесторы и проявляют осторожность", — говорит Сергей Кауфман из ГК "Финам".

Индекс Мосбиржи снизился в рамках динамики на американских фондовых площадках и вопреки продолжающемуся повышению нефтяных котировок, замечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

"Сегодняшняя динамика мировых рынках отражает неопределенность, связанную с итогами заседания ФРС (и последующей пресс-конференцией ее главы). От американского регулятора не ожидают изменений сверхмягкой монетарной политики. Тем не менее, на фоне ускорения инфляции в США ФРС может дать сигнал о предполагаемом моменте начала ужесточения денежно-кредитных условий. Если инвесторы посчитают, что это произойдет слишком рано, это может спровоцировать довольно серьезное и продолжительное снижение рынков", — полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Переговоры Путина и Байдена начались в узком составе

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

"На фоне роста нефтяных котировок лучше рынка торгуются компании ТЭК. Дополнительную поддержку бумагам "Газпром нефти" оказала информация о прогнозируемом увеличении добычи углеводородов в 2021 году на 2-3%, что, впрочем, уже отражено в рыночных оценках справедливой стоимости компании", — говорит Осин.

В лидерах роста — акции "Газпром нефти" (1,33%), расписки Х5 (1,13%), префы "Транснефти" (0,95%), расписки "Руссагро" (0,93%), бумаги "Татнефти" (префы повышаются на 0,92%, обыкновенные акции — на 0,75%), акции "Роснефти" (0,81%) и акции "Лукойла" (0,72%).

В лидерах падения — акции ММК (-3,7%), "М.Видео" (-2,6%), АФК "Система" (-1,96%), ГК "ПИК" (-1,71%), "Северстали" (-1,4%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,39%) и акции "Норникеля" (-1,34%).

ПРОГНОЗЫ

В течение дня мировые инвесторы будут следить за решением ФРС по ставке в 21.00 мск и пресс-конференцией Джерома Пауэлла в 21.30 мск, напоминает отмечает Сергей Кауфман из ГК "Финам".

Кроме того, сегодня в США выйдут еженедельные данные по запасам нефти от EIA и объем строительства новых домов за май, добавляет он.

Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3815-3845 пунктов, указывает Осин из "Фридом Финанс".