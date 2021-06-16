МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду не показывают единой динамики перед публикацией итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Число новостроек в США в мае выросло хуже прогноза

По состоянию на 16.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,02%, до 34292,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,11%, до 14088,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 4247,7 пункта.

Внимание инвесторов в среду обращено на итоги заседания Федрезерва США. Участники торгов ожидают прогнозов по ключевым экономическим показателям в США, а также сигналов о возможных действиях центробанка относительно инфляции.

Аналитики в свою очередь отмечают, что на данный момент на рынке гораздо меньше опасений того, что ФРС может свернуть свою мягкую политику раньше, чем ожидалось.

"Были некоторые данные, которые оказались хуже ожиданий, например, по розничным продажам. Это уменьшило повод для беспокойств о том, что ФРС может начать ужесточение (монетарной политики – ред.) скорее, чем ожидалось", — сказал газете Wall Street Journal управляющий активами Pictet Asset Management Шаниэль Рамджи (Shaniel Ramjee).

Определенное влияние оказывает и статистика по стране. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в мае, выросло на 3,6% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 1,572 миллиона.