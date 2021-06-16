МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду уверенно растет на фоне обновления стоимостью нефти более чем двухлетних максимумов.

Начавшийся саммит Россия-США поддерживает благоприятный фон для динамики стоимости российских активов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.10 мск снижался на 28 копеек, до 71,9 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 87,17 рубля, следует из данных Московской биржи. В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ

Российская валюта растет против доллара и евро, колеблясь около многомесячных максимумов. Фундаментальная поддержка приходит от дорогой нефти, котировки которой колеблются около максимума с апреля 2019 года – немного ниже 75 долларов за баррель. Сорт Brent дорожает на 0,3%, до 74,2 доллара и уже поднимался в цене в среду до 74,72 доллара — очередного максимума с апреля 2019 года.

Трейдеры ждут оценок минэнерго США по поводу еженедельной динамики запасов нефти в стране. Консенсус-прогноз сходится на сокращении показателя на 3,29 миллиона баррелей. Данные будут опубликованы после аналогичной статистики Американского института нефти (API), которые показали более сильное снижение — на 8,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя по версии API на 3 миллиона.

Между тем, "развивающиеся" валюты в основном дешевеют против доллара, сдерживая текущее укрепление курса рубля. Инвесторы ожидают в среду решения ФРС США по монетарной политике. Аналитики предупреждают, что оно может привести к росту курса доллара и снижению аппетита к риску.

Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 24,111 миллиарда рублей (по номиналу) при лимите в 30 миллиардов рублей и спросе в 44,87 миллиарда рублей. Это первый аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ после вступивших в силу с 14 июня санкций США, запрещающих американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации во время первичного размещения. Тем не менее, спрос на рублевый госдолг сохраняется.

Начавшаяся в Женеве встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена также создает позитивный фон для динамики курса рубля.

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,4% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,35 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет. Новак рассказал, на что указывает текущая стоимость нефти

ПРОГНОЗЫ

Важным фактором, способным вызвать сильные курсовые движения, выступает встреча президентов России и США, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Ее итоги могут заложить основу для дальнейшего сближения сторон по ключевым вопросам, что будет позитивно воспринято инвесторами. Если же она закончится без явных свидетельств стремления к улучшению двухсторонних отношений, это способно существенно разочаровать участников российского рынка, вызвав серьезные распродажи рублевых активов", — добавляет он.

Любой исход саммита Россия-США, кроме явного негатива, продолжит оказывать поддержку российской валюте, так как будет означать ослабление внешнеполитических рисков, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Впрочем, остается дождаться итоговых заявлений, чтобы делать более последовательные выводы. К середине торгов баррель Brent стоил около 5355 рублей, что достаточно много даже для ситуации последнего года (рубль довольно слаб относительно нефти). В июне объем налоговых выплат может существенно увеличиться относительно мая и составить около 2,2 триллиона рублей. Соответственно, роль экспортеров в формировании курса рубля окажется более значимой", — добавляет он, перечисляя факторы курсообразования рубля.