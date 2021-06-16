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https://1prime.ru/Financial_market/20210616/833950227.html
Рубль усиливает рост в начале пресс-конференции Путина в Женеве
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Рубль в среду усиливает рост курса к основным валютам с началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина по итогам саммита Россия-США в Женеве, следует из данных... ПРАЙМ, 16.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду усиливает рост курса к основным валютам с началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина по итогам саммита Россия-США в Женеве, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск падал на 42 копейки, до 71,76 рубля, курс евро — на 59 копеек, до 86,96 рубля. Рубль усилил позиции с началом пресс-конференции, добавив около 20 копеек против основных резервных валют.
Путин, в частности, заявил, что Россия и США договорились вернуть послов. С обеих сторон на саммите было проявлено желание искать сближения позиций, разговор был конструктивным, не было никакой враждебности, и встреча была в принципиальном ключе, добавил российский лидер.