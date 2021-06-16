МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду усиливает рост курса к основным валютам с началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина по итогам саммита Россия-США в Женеве, следует из данных Московской биржи. Саммит России и США в Женеве завершился

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск падал на 42 копейки, до 71,76 рубля, курс евро — на 59 копеек, до 86,96 рубля. Рубль усилил позиции с началом пресс-конференции, добавив около 20 копеек против основных резервных валют.

Путин, в частности, заявил, что Россия и США договорились вернуть послов. С обеих сторон на саммите было проявлено желание искать сближения позиций, разговор был конструктивным, не было никакой враждебности, и встреча была в принципиальном ключе, добавил российский лидер.