МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Цена на золото несколько поднимается, рынки продолжают ожидать результаты июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рубль усиливает рост в начале пресс-конференции Путина в Женеве

По состоянию на 18.41 мск августовские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,27%, или на 5 долларов, до 1861,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,74%, до 27,898 доллара за унцию.

Главным событием среды остается встреча Федрезерва. Регулятор позднее в ходе торгов объявит решение по ставке и опубликует прогнозы по основным экономическим показателям, а затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Инвесторы ожидают подсказок по возможному ограничению поддержки в будущем на фоне восстановления экономики.

Итоги заседания могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото. Так, укрепление доллара делает золото дешевле, поскольку оно становится менее доступным при покупке металла в другой валюте, и наоборот.

Инвесторы будут внимательно изучать заявления ФРС после заседания и пресс-конференцию Пауэлла "на предмет любых подсказок о сроках сокращения выкупа активов", цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).

Удешевление золота на 2,3% с начала месяца, скорее всего, учитывается в цене ожиданий того, что Федрезерв даст сигналы об ужесточении политики, поэтому золото может не дать сильной реакции на такие новости, считает аналитик.