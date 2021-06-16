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https://1prime.ru/Financial_market/20210616/833950614.html
Российский рынок акций повысился на фоне дорогой нефти
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Российский рынок акций повысился по основным индексам в среду на фоне обновления стоимостью нефти максимумов с апреля 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый... ПРАЙМ, 16.06.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЖЕНЕВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по основным индексам в среду на фоне обновления стоимостью нефти максимумов с апреля 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов среды поднялся на 0,19% — до 3829,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,82%, до 1679,02 пункта.
Стоимость нефти марки Brent растет на 1% — до 74,8 доллара за баррель, обновляя максимумы с апреля 2019 года (74,94 доллара).