ЖЕНЕВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по основным индексам в среду на фоне обновления стоимостью нефти максимумов с апреля 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль усиливает рост в начале пресс-конференции Путина в Женеве

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов среды поднялся на 0,19% — до 3829,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,82%, до 1679,02 пункта.

Стоимость нефти марки Brent растет на 1% — до 74,8 доллара за баррель, обновляя максимумы с апреля 2019 года (74,94 доллара).