МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно выросли в среду в преддверии публикации итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рубль усиливает рост в начале пресс-конференции Путина в Женеве

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,17%, до 7184,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 6652,65 пункта, немецкий DAX снизился на 0,12%, до 15710,57 пункта.

Внимание мировых инвесторов в среду обращено на итоги заседания Федрезерва США. Участники торгов ожидают прогнозов по ключевым экономическим показателям в США, а также сигналов о возможных действиях центробанка относительно инфляции.

"Заседание Федрезерва находится в центре внимания, поскольку инвесторы будут внимательно следить за любыми изменениями в прогнозах. Сопровождающие комментарии ФРС будут тщательно изучены на предмет сигналов об ускорении восстановления экономики и об инфляционном давлении, что определит дальнейшие шаги", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Interactive Investor Ричарда Хантера (Richard Hunter).

Определенное влияние на европейские индексы оказала статистика из Великобритании, согласно которой годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 2,1%, что является максимумом с июля 2019 года и превосходит целевой показатель Банка Англии на уровне 2%.