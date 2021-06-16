МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером прибавляет на фоне дорогой нефти, обновившей более чем двухлетний максимум. Путин рассказал об обсуждении с Байденом темы Арктики

Итоги саммита Россия-США поддержали благоприятный фон для динамики стоимости российских активов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.52 мск снижался на 12 копеек, до 72,05 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 87,3 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ

Российская валюта растет против доллара и евро в среду, опираясь на комплекс факторов. Фундаментальная поддержка приходит от дорогой нефти, котировки которой колеблются около максимума с апреля 2019 года – немного ниже 75 долларов за баррель. Сорт Brent дорожает на 0,35%, до 74,25 доллара и уже поднимался в цене в среду до 74,94 доллара.

Минэнерго США зафиксировало, что коммерческие запасы нефти за неделю по 11 июня упали на 7,4 миллиона баррелей и достигли отметки в 466,7 миллиона баррелей. Ожидалось снижение на 3,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом снизились вместо ожидаемого роста. Все это поддержало нефтяные котировки.

Прошедшая в Женеве встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена также поддержала позитивный фон для динамики курса рубля.

В частности, Путин заявил, что Россия и США договорились вернуть послов. С обеих сторон на саммите было проявлено желание искать сближения позиций, разговор был конструктивным, не было никакой враждебности, и встреча была в принципиальном ключе, добавил российский лидер.

В свою очередь, Байден назвал атмосферу саммита доброй и позитивной и заявил, что теперь у США с Россией есть четкая база для работы и выстраивания отношений.

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,35 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет. Путин оценил проблемы в торговых отношениях с США

ПРОГНОЗЫ

Ситуация благоволит дальнейшему испарению геополитической премии в долларе и евро против рубля, отметил Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"При ценах на нефть Brent около 75 долларов за баррель курс доллара вполне может краткосрочно коснуться области значений 70–71 рубль. Однако с точки зрения среднесрочного горизонта котировки ниже 72 рублей за доллар по-прежнему выглядят привлекательно для открытия длинных позиций по доллару (в расчете на его рост)", — добавил он.

Прогнозный диапазон по доллару до конца текущей недели – 70,5-73,5 рубля, оценивает Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций".

"Дальнейшее движение доллара во многом будет зависеть от общерыночных настроений после заседания ФРС США, а также впечатления инвесторов от результатов женевской встречи президентов России и США. При этом на стороне российских активов выступает рост нефтяных цен, который наблюдается из-за улучшения прогнозов по спросу и ценам, сомнений в скором заключении ядерной сделки с Ираном, а также на фоне сокращения запасов нефти в США", — добавил он.