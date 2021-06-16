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https://1prime.ru/Financial_market/20210616/833951656.html
Американские индексы снизились на решении ФРС
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Биржевые индексы США снизились на решении ФРС по ставке, свидетельствуют результаты торгов. Промышленный индекс DJIA снизился на 0,77%, до 34033,67 пункта, индекс общего рынка S&P... ПРАЙМ, 16.06.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились на решении ФРС по ставке, свидетельствуют результаты торгов.
Промышленный индекс DJIA снизился на 0,77%, до 34033,67 пункта, индекс общего рынка S&P 500 упал на 0,54%, до 4223,70 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ сократился на 0,24%, до 14039,68 пункта.
ФРС по итогам заседания 15-16 июня ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
Глава ФРС США Джером Пауэлл также пытался развеять опасения по инфляции, заявив, что ожидает определенного ослабления инфляционных рисков и долгосрочного уровня инфляции в районе 2% годовых.
Следующее заседание ФРС запланировано на 27-28 июля.