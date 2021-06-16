ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились на решении ФРС по ставке, свидетельствуют результаты торгов. Доллар ускорил рост, золото падает на итогах заседания ФРС

Промышленный индекс DJIA снизился на 0,77%, до 34033,67 пункта, индекс общего рынка S&P 500 упал на 0,54%, до 4223,70 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ сократился на 0,24%, до 14039,68 пункта.

ФРС по итогам заседания 15-16 июня ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Глава ФРС США Джером Пауэлл также пытался развеять опасения по инфляции, заявив, что ожидает определенного ослабления инфляционных рисков и долгосрочного уровня инфляции в районе 2% годовых.

Следующее заседание ФРС запланировано на 27-28 июля.