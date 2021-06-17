МОСКВА, 17 июн — Dow Jones. Фондовые индексы США в среду упали после того, как руководители Федеральной резервной системы дали понять, что ожидают повысить процентные ставки к концу 2023 года, раньше, чем ожидалось ранее. Цены на золото выросли впервые за четыре сессии

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 265,66 пункта, или 0,8%. S&P снизился на 22,89 пункта, или 0,5%. Nasdaq Composite упала на 33,17 пункта, или 0,2%.

Согласно срединному прогнозу руководства ФРС, ключевая процентная ставка может быть повышена до 0,6% к концу 2023, года, раньше, чем прогнозировалось в марте.

"Помня о инфляции 1960-х и 1970-х годов, стоит отметить, что ее вызывают две вещи: дефицит и психологический аспект, – говорит Эд Кеон из QMA. – Свидетельства дефицита у нас есть, но не все еще думают о том, что нужно защитить себя от инфляции, потребовать повышения зарплат, защитить себя от снижения уровня жизни, то есть активно действовать перед лицом инфляции. Пока таких изменений нет, но, думаю, в следующие несколько месяцев они могут произойти".

Во вторник макроданные показали, что розничные продажи в США в мае снизились, а цены производителей выросли, что рисует неоднозначную картину восстановления экономики.

"Изначально нас ждал энтузиазм, а теперь мы понемногу возвращаемся к реальности. Ликвидность на рынках сократилась из-за летнего застоя, а кроме того, участники застыли в ожидании, – указал Шаниэл Рамджи, фондовый управляющий Pictet Asset Management. – Некоторые макроданные оказались слабее ожиданий, включая розничные продажи. Они смягчили опасения насчет того, что ФРС может начать сворачивание стимулов быстрее прогнозов".

Как показали свежие данные, рост закладок новых домов на одну семью в мае составил в США 3,6%. Экономисты ожидали более высокий показатель. Доллар ускорил рост, золото падает на итогах заседания ФРС

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,561% с 1,498% во вторник.

Акции компании Oracle, занимающейся облачным ПО, упали на 5,6%. Компания опубликовала прогнозируемый на этот квартал показатель прибыли, который оказался ниже оценок аналитиков.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,2% после роста до рекордного максимума на закрытии восьмую сессию подряд.

"Европейский рынок акций выигрывает от условий, присущих фазе ускорения роста экономики, – пояснил Рамджи. – При этом в Европе пока нет давления со стороны сокращения ликвидности, а возобновление нормальной работы предприятий продолжается".

В Азии большинство фондовых рынков снизились. Shanghai Composite упал на 1,1%, Hang Seng опустился на 0,7%.

— Авторы Julia Carpenter, Julia.Carpenter@wsj.com, Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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