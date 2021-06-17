МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в четверг утром, в то время как инвесторы всего мира "переваривают" итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку

По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,2%, до 3525,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,82%, до 2351,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,11%, до 28484,87 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,39%, до 3266,45 пункта, японский Nikkei 225 — на 1%, до 29000 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 7361 пункта.

На азиатских биржах в четверг утром наблюдается смешанная динамика после объявления ФРС США результатов заседания. Так, регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых и объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

При этом, по словам аналитиков China Fortune Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, последние комментарии ФРС добавят давления, негативные новости могут быть учтены в ближайшее время, и китайский рынок может начать снижаться.

Трейдеры также обратили внимание на статданные из Австралии. Так, безработица в стране в мае снизилась до 5,1% с апрельских 5,5%, при этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.