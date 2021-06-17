МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Рост депозитных ставок может притормозить приток средств частных инвесторов в инструменты фондового рынка РФ, однако заметного бегства не ожидается, так как доходность вкладов в этом году все равно отстанет от инфляции, а рынок показывает рост, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт рассказал, когда кризис "съест" долларовые накопления

Банк России 11 июня третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции по итогам заседания регулятора заявила, что повышение ключевой ставки и снижение инфляции будут работать на повышение привлекательности банковских депозитов. Она добавила, что массированный переход средств на фондовый рынок был связан не только с тем, что люди расширяли возможности своего инвестирования, но и с тем, что в их глазах депозитные ставки стали менее привлекательными.

Как ранее в своем обзоре отмечал ЦБ, число россиян с брокерским счетом в первом квартале выросло на 29%, до 12,7 миллиона.

"Рост депозитных ставок после повышения ключевой до 5,5% не приведет к перетоку средств с фондового рынка по нескольким причинам: ставки все еще ниже доходностей на рынке акций и облигаций, инфляция превышает депозиты и приток средств на фондовый рынок в прошлом году был лишь частично связан с перетоками из депозитов", — считает управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"После объявления ЦБ о повышении ставок я не вижу продаж на рынке акций, индекс Мосбиржи консолидируется около исторических вершин, реакции практически нет. Решение ЦБ не дает сильной мотивации закрыть позиции по акциям", — отмечает руководитель отдела анализа акций ГК "Финам" Наталья Малых.

ДЕПОЗИТ ФОНДОВОМУ РЫНКУ НЕ КОНКУРЕНТ

Банки пока не объявляли о намерении повышать ставки по депозитам, безусловно, они это сделают, скорее всего, до конца июня, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Банки повысят ставки по кредитам и вкладам по решению Банка России

"Ставки РЕПО уже подскочили вслед за ключевой ставкой, поэтому повысятся (в среднем на 0,5 процентных пункта) и ставки по кредитам и депозитам. Я не ожидаю, что это вызовет переток средств. Доходность вкладов в этом году все равно отстанет от инфляции. В июле ЦБ готов повысить ставу еще раз, если инфляция пойдет в рост. Скорее, мы увидим всплеск спроса на кредиты, в особенности, ипотечные, чем приток депозитов", — считает эксперт.

"К четвертому кварталу ставки по годовым вкладам у большинства банков могут вырасти до 6%. Но необходимо учитывать, что когда на банковском рынке начинается тренд на повышение ставок, население, принимая решения по размещению вкладов, начинает выжидать более высокие ставки", — замечает начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин.

Малых из "Финама" сомневается, что будет переток частных инвесторов с фондового рынка в депозиты. Депозиты по-прежнему зачастую предлагают ставки ниже инфляции, даже официальной, не говоря уже о реальной, и в большинстве своем они по доходности мало конкурентны с доходностью по акциям и облигациям, поясняет свою точку зрения она.

РОСТ ПРИТОРМОЗИТСЯ

В то же время ведущий аналитик из "Открытие Брокер" Андрей Кочетков замечает, что повышение ставки ЦБ РФ немного снижает актуальность инвестиций в финансовые инструменты с более высокой ожидаемой доходностью. Иностранные инвесторы в мае нарастили портфель ОФЗ

"Приток частных инвесторов, которые ранее использовали для средств сбережения депозиты, на биржу может притормозиться. Однако можно ожидать сохранения интереса граждан к вложению средств в ОФЗ, доходность по которым превышает депозиты и растёт вместе с ключевой ставкой Банка России", — считает аналитик.

Оттока, как такового, точно не будет, но часть возможных будущих клиентов брокерских компаний, которые отчасти вынужденно на фоне низких процентных ставок по депозитам шли в сегмент корпоративных облигаций, предпочтёт вновь накапливать средства на банковских депозитах, в том числе с плавающей ставкой. Это менее доходно, но комфортней для оперативного управления средствами, добавляет он.

"Это может повлиять на наиболее консервативную часть инвесторов — мы можем увидеть некоторое снижение притока в консервативные портфели, основу которых составляют инструменты долгового рынка. Но и там переток средств будет минимальным, так как потенциальные доходности данных инвестиций также растут вместе с ключевой ставкой", — считает аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов.

АКЦИИ ОСТАНУТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ

Малых из "Финама" замечает, что на рынке еще не закончился дивидендный сезон, и по многим акциям инвесторы могут получить заметно больше, чем в банках. В среднесрочном периоде этот класс активов она считает перспективным, и на акциях можно больше заработать, чем на инструментах с фиксированной доходностью, в том числе депозитах. Акции компаний ТЭК торгуются лучше рынка

"Если же говорить про ПИФы и стратегии, ориентированные на инвестиции в акции, то они в меньшей степени могут быть затронуты повышением ключевой ставки. Потенциальная доходность таких инвестиций ощутимо выше ставок по вкладам, и они привлекают инвесторов, более склонных к риску, для которых депозиты менее интересны. При этом российский рынок акций показывает хорошую динамику и сохраняет потенциал роста, что также будет способствовать притоку средств частных инвесторов", — считает Голубов.

"По нашим оценкам, доля инвестиций в сбережениях россиян сейчас составляет порядка 22%, что еще достаточно далеко от средних значений в других странах: в Европе данный показатель — 50%, в США — порядка 80%. Поэтому можно говорить о притоке 7-8 триллионов рублей частных сбережений на российский рынок в ближайшие три года", — отмечает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.