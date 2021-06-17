События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 июня
МОСКВА, 17 ию — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема
|3:10
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (май)
|-30,6 тыс
|115,2 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (май)
|33,8 тыс
|97,5 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (май)
|5,5%
|5,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,598%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|0,9%
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,6%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|1,6%
|2%
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|376 тыс
|359 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
|31,5
|31
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июнь)
|19,3
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (апрель)
|3,25 млрд канад. долл
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 11.06)
|605,2 млрд долл (на 04.06)
|RUB
|ММК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 и див-дов 1кв2021, ГОСА — 28.05.2021)
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019
|0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020, 1,795 (1кв2021) — див-д 2021
|RUB
|Русгидро — День аналитика
https://1prime.ru/Financial_market/20210617/833953977.html