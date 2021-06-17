МОСКВА, 17 ию — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема    
3:10 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (май) -30,6 тыс 115,2 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (май) 33,8 тыс 97,5 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (май) 5,5% 5,1% (факт)
10:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,598%  
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 0,9% 0,9%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,6% 0,3%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 1,6% 2%
15:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 376 тыс 359 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь) 31,5 31
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июнь) 19,3  
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (апрель) 3,25 млрд канад. долл  
15:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 11.06) 605,2 млрд долл (на 04.06)  
  RUB ММК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 и див-дов 1кв2021, ГОСА — 28.05.2021) 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019 0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020, 1,795 (1кв2021) — див-д 2021
  RUB Русгидро — День аналитика    