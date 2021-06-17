МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Эксперты не ожидают бегства инвесторов с российского фондового рынка

По состоянию на 10.46 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,14%, до 7,39 доллара, "Новатэка" — на 1,86%, до 216,6 доллара, "Лукойла" — на 1,05%, до 90,72 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,7%, до 7,49 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,17%, до 29,4 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 1,9%, до 35,12 доллара, "Северстали" — на 1,08%, до 22,87 доллара, НЛМК — на 0,93%, до 36,1 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,1%, до 1,34 доллара, Сбербанка — на 0,55%, до 17,27 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 2,98%, до 74,1 доллара.

GDR АФК "Система" снижалась в стоимости на 1,48%, до 8,65 доллара, "Магнита" — на 0,78%, до 15,29 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 1,48%, до 3,33 доллара.