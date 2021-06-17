МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно на итогах заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 3525,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,2%, до 2359,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,4%, до 28558,59 пункта, южнокорейский KOSPI — сократился на 0,42%, до 3264,96 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,37%, до 7359 пунктов, японский Nikkei 225 сократился на 0,93%, до 29018,33 пункта.

Трейдеры обратили внимание на заявление ФРС США по итогам двухдневного заседания. Рынки увидели в нем сигнал того, что регулятор движется к ужесточению денежно-кредитной политики. В частности, большинство членов ФРС высказалось за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.

"Новости ФРС спровоцировали фиксацию прибыли", — сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).

При этом биржи Китая вышли в плюс в рамках коррекции после снижения на протяжении трех торговых сессий подряд. Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику из КНР, опубликованную после закрытия торгов среды. Так, объём промышленного производства в стране в мае вырос на 8,8% в годовом исчислении, а розничные продажи увеличились на 12,4%. Аналитики ждали роста показателей на 9% и 13,6% соответственно. Показатели, оказавшиеся хуже прогнозов, ослабили опасения по поводу возможного ужесточения монетарной политики в одной из крупнейших экономик мира.