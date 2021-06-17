Биржи АТР закрылись без единой динамики на фоне новостей из США
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно на итогах заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 3525,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,2%, до 2359,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,4%, до 28558,59 пункта, южнокорейский KOSPI — сократился на 0,42%, до 3264,96 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,37%, до 7359 пунктов, японский Nikkei 225 сократился на 0,93%, до 29018,33 пункта.
Трейдеры обратили внимание на заявление ФРС США по итогам двухдневного заседания. Рынки увидели в нем сигнал того, что регулятор движется к ужесточению денежно-кредитной политики. В частности, большинство членов ФРС высказалось за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.
"Новости ФРС спровоцировали фиксацию прибыли", — сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).
При этом биржи Китая вышли в плюс в рамках коррекции после снижения на протяжении трех торговых сессий подряд. Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику из КНР, опубликованную после закрытия торгов среды. Так, объём промышленного производства в стране в мае вырос на 8,8% в годовом исчислении, а розничные продажи увеличились на 12,4%. Аналитики ждали роста показателей на 9% и 13,6% соответственно. Показатели, оказавшиеся хуже прогнозов, ослабили опасения по поводу возможного ужесточения монетарной политики в одной из крупнейших экономик мира.
https://1prime.ru/Financial_market/20210617/833955915.html