МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику в четверг на усилении опасений вокруг ужесточения монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов. Бумаги CureVac рухнули почти вдвое из-за низкой эффективности ее вакцины

По состоянию на 13.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,27%, до 33816 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,45%, до 13908,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 4200,88 пункта.

Инвесторы продолжают отыгрывать заявление ФРС США по итогам двухдневного заседания. Рынки увидели в нем сигнал того, что регулятор движется к ужесточению денежно-кредитной политики. В частности, большинство членов ФРС высказалось за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.

"Ключевой посыл заключается в том, что текущая политика не навсегда", — сказал газете Wall Street Journal стратег Natixis Флоран Пошон (Florent Pochon). По мнению эксперта, ФРС воспользовалась текущей возможностью, чтобы дать сигнал о готовности к нормализации монетарной политики, но это будет трудной задачей.

На ход торгов в четверг может повлиять еженедельная статистика с рынка труда США, которая будет опубликована до открытия торгов. По прогнозам аналитиков, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось до 359 тысяч с 376 тысяч неделей ранее.