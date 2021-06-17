МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг не показывают единой динамики после выхода данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло

По состоянию на 16.50 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,29%, до 33936,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,14%, до 14060 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,06%, до 4221,29 пункта. Минутами ранее все три индекса росли.

Инвесторы обратили внимание на макростатистику по стране. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю поднялось на 37 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 412 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя.

Трейдеры также продолжают отыгрывать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки увидели сигналы того, что регулятор постепенно идет к ужесточению денежно-кредитной политики. В частности, большинство членов ФРС высказалось за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.

"ФРС, вероятно, подала более "ястребиный", чем ожидалось, сигнал рынкам", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова рыночного стратега IG в Сингапуре Йип Цзюнь Жун (Yeap Jung Rong). Он также отметил, что разные взгляды членов комитета регулятора указывает на то, что все зависит от дальнейших темпов восстановления экономики.