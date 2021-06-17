МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, подорожали лишь расписки "Газпром нефти" и "Лукойла", свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 1,9%, до 7,34 доллара, "Новатэка" — также на 1,9%, до 216,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,26%, до 91,92 доллара, "Газпрома" — подешевели на 0,77%, до 7,48 доллара, а "Газпром нефти" — выросли в цене на 0,17%, до 29,4 доллара.

Бумаги "Норникеля" подешевели на 4,22%, до 34,29 доллара, НЛМК — на 1,87%, до 35,76 доллара. Цена бумаг "Северстали" сократилась на 2,68%, до 22,5 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 0,15%, до 1,36 доллара, Сбербанка — на 0,17%, до 17,34 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,81%, до 75 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" опустилась на 1,25%, до 8,67 доллара, "Магнита" — на 0,58%, до 15,32 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,59%, до 3,36 доллара.