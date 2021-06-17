ВАШИНГТОН, 17 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно опустились на закрытии биржи в четверг, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,62%, до 33823,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,87%, до 14161,35 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,04%, до 4221,86 пункта.

Инвесторы обратили внимание на макростатистику по стране. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю поднялось на 37 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 412 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя.

Трейдеры также продолжают отыгрывать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки увидели сигналы того, что регулятор постепенно идет к ужесточению денежно-кредитной политики. В частности, большинство членов ФРС высказалось за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.