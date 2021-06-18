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https://1prime.ru/Financial_market/20210618/833967214.html
Российский рынок акций снижается вслед за нефтью
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Российский рынок акций снижается в начале дня по основным биржевым индексам, отыгрывая негативную динамику нефтяных котировок, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый... ПРАЙМ, 18.06.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале дня по основным биржевым индексам, отыгрывая негативную динамику нефтяных котировок, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск пятницы снижается на 0,31%, до 3807,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,22%, до 1660,66 пункта.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время теряет 0,5%, опускаясь до 72,7 доллара за баррель.