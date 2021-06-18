МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале дня по основным биржевым индексам, отыгрывая негативную динамику нефтяных котировок, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс рубля мало меняется на противоречивых факторах

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск пятницы снижается на 0,31%, до 3807,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,22%, до 1660,66 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время теряет 0,5%, опускаясь до 72,7 доллара за баррель.