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https://1prime.ru/Financial_market/20210618/833967377.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3800 пунктов
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Российский рынок акций снижается в начале дня, индекс Мосбиржи краткосрочно опускался ниже круглого уровня 3800 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 18.06.2021
индексы, мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале дня, индекс Мосбиржи краткосрочно опускался ниже круглого уровня 3800 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.33 мск пятницы снижается на 0,46%, до 3801,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1659,71 пункта.
Минутами ранее индекс Мосбиржи опускался до 3799,18 пункта — минимума с 8 июня.