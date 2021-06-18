МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале дня, индекс Мосбиржи краткосрочно опускался ниже круглого уровня 3800 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.33 мск пятницы снижается на 0,46%, до 3801,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1659,71 пункта.

Минутами ранее индекс Мосбиржи опускался до 3799,18 пункта — минимума с 8 июня.