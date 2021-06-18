МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу не показывают единой динамики изменения стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается вслед за нефтью

По состоянию на 10.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,03%, до 7,34 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,48%, до 215,45 доллара, "Лукойла" — росла на 0,27%, до 92,17 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,2%, до 7,5 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,51%, до 29,25 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,15%, до 34,69 доллара, "Северстали" — дешевели на 1,16%, до 22,24 доллара, НЛМК — дорожали на 1,15%, до 34,69 доллара.

Бумаги ВТБ снижались в стоимости на 1,03%, до 1,34 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,07%, до 17,35 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 1,29%, до 75,97 доллара.

GDR АФК "Система" снижалась в стоимости на 0,35%, до 8,64 доллара, "Магнита" дорожает на 0,21%, до 15,36 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 1,49%, до 3,41 доллара.