Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно на бирже Лондона
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу не показывают единой динамики изменения стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,03%, до 7,34 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,48%, до 215,45 доллара, "Лукойла" — росла на 0,27%, до 92,17 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,2%, до 7,5 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,51%, до 29,25 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,15%, до 34,69 доллара, "Северстали" — дешевели на 1,16%, до 22,24 доллара, НЛМК — дорожали на 1,15%, до 34,69 доллара.
Бумаги ВТБ снижались в стоимости на 1,03%, до 1,34 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,07%, до 17,35 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 1,29%, до 75,97 доллара.
GDR АФК "Система" снижалась в стоимости на 0,35%, до 8,64 доллара, "Магнита" дорожает на 0,21%, до 15,36 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 1,49%, до 3,41 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210618/833967908.html