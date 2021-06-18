МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в пятницу утром, инвесторы сохраняют осторожность после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США не исключила повышения учётной ставки в 2023 году, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно на бирже Лондона

По состоянию на 11.04 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,46%, до 7121,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,04%, до 6662,86 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 15689,7 пункта.

Инвесторы по-прежнему оценивают комментарий Федрезерва США, согласно которому ключевая ставка может быть повышена к 2023 году, что означает снижение притока ликвидности на рынки.

Тем временем розничные продажи в Великобритании в мае в годовом выражении выросли на 24,6%. "Судя по поступающей информации, ослабление ограничений в секторе общественного питания повлияло на статистику продаж, так как люди вернулись в бары и рестораны", — сказали газете Wall Street Journal аналитики ONS.

Тем не менее другие аналитики ожидали увеличения показателя на 29%. Этим и можно объяснить более выраженное снижение индекса FTSE 100.