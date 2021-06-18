МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно ростом, в то время как инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,01%, до 3525,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,81%, до 2378,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,8%, до 28801,27 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,09%, до 3267,93 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,13%, до 7368,9 пункта, японский Nikkei 225 — сократился на 0,19%, до 28964,08 пункта.

Оптимизм трейдеров относительно развития экономики поддержало решение центробанка Японии о сохранении учётной ставки на уровне в минус 0,1%. Кроме того, банк обязался продолжить покупку неограниченного объёма государственных облигаций и таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому.

"Мы ожидаем, что Банк Японии будет придерживаться текущей позиции, продолжая подчеркивать "голубиные" позиции", — отметил аналитик Mizuho Bank Венкатесваран Лаванья (Venkateswaran Lavanya), чье мнение приводит агентство Market Watch. Аналитик также предположил, что регулятор откажется от мягкой монетарной политики заметно позднее, чем Федеральная резервная система (ФРС) США, которая не исключает повышения своей ставки к 2023 году.