Фьючерсы на американские индексы преимущественно снижаются
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу, в то время как инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,17%, до 33637 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,11%, до 14171,88 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,15%, до 4206,38 пункта.
В центре внимания трейдеров на этой неделе было заседание ФРС США, в рамках которого регулятор сохранил ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом инвесторов обеспокоил прогноз Федрезерва по ставке. ФРС допустила вероятность ее повышения в 2023 году, что привело к волатильности на рынках.
Между тем аналитики полагают, что несмотря на вероятность повышения ставки в будущем, ФРС пока еще будет поддерживать экономику, что также приводит к росту цен на акции технологических компаний.
"Инвесторы считают, что ФРС будет сдерживать инфляцию пока активность в США не достигнет пика. Это подталкивает к росту акций", — приводит агентство Блумберг мнение стратегов Barclays Plc.
https://1prime.ru/Financial_market/20210618/833969456.html