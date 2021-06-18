МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу, в то время как инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись преимущественно ростом

По состоянию на 13.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,17%, до 33637 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,11%, до 14171,88 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,15%, до 4206,38 пункта.

В центре внимания трейдеров на этой неделе было заседание ФРС США, в рамках которого регулятор сохранил ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом инвесторов обеспокоил прогноз Федрезерва по ставке. ФРС допустила вероятность ее повышения в 2023 году, что привело к волатильности на рынках.

Между тем аналитики полагают, что несмотря на вероятность повышения ставки в будущем, ФРС пока еще будет поддерживать экономику, что также приводит к росту цен на акции технологических компаний.

"Инвесторы считают, что ФРС будет сдерживать инфляцию пока активность в США не достигнет пика. Это подталкивает к росту акций", — приводит агентство Блумберг мнение стратегов Barclays Plc.