МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в пятницу, инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на американские индексы преимущественно снижаются

По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,04%, до 33470,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 14118,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 4190,77 пункта.

Американские индексы продолжают снижаться, находясь по давлением после заседания Федрезерва США. В среду регулятор сохранил ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также продолжит выкуп активов в прежнем объеме.

При этом инвесторов обеспокоил прогноз Федрезерва по ставке, поскольку американский центробанк допустил вероятность ее повышения в 2023 году. Это в свою очередь привело к волатильности на рынках.

"Инвесторам понадобилось время, чтобы "переварить" шок от сигналов Федеральной резервной системы на этой неделе о том, что ставка может быть повышена раньше, чем ожидалось до этого", — сказал агентству Франс Пресс инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд (Russ Mould).