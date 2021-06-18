Фондовые биржи США снижаются
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в пятницу, инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,04%, до 33470,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 14118,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 4190,77 пункта.
Американские индексы продолжают снижаться, находясь по давлением после заседания Федрезерва США. В среду регулятор сохранил ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также продолжит выкуп активов в прежнем объеме.
При этом инвесторов обеспокоил прогноз Федрезерва по ставке, поскольку американский центробанк допустил вероятность ее повышения в 2023 году. Это в свою очередь привело к волатильности на рынках.
"Инвесторам понадобилось время, чтобы "переварить" шок от сигналов Федеральной резервной системы на этой неделе о том, что ставка может быть повышена раньше, чем ожидалось до этого", — сказал агентству Франс Пресс инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд (Russ Mould).
https://1prime.ru/Financial_market/20210618/833971051.html