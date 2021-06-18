МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в минусе, подорожали лишь расписки "Лукойла", "Роснефти" и TCS Group, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,44%, до 7,37 доллара, "Новатэка" — снизилась на 2,12%, до 211,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,02%, до 91,94 доллара, "Газпрома" — подешевели на 0,7%, до 7,43 доллара, а "Газпром нефти" — на 1,19%, до 29,05 доллара.

Бумаги "Норникеля" сократились в цене на 0,12%, до 34,25 доллара, НЛМК — на 0,56%, до 35,56 доллара. Цена бумаг "Северстали" уменьшилась на 1,6%, до 22,14 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снизилась на 3,98%, до 1,3 доллара, Сбербанка — на 1,99%, до 17 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась при этом на 5,33%, до 79 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" сократилась на 1,61%, до 8,53 доллара, "Магнита" — на 0,42%, до 15,26 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 1,04%, до 3,33 доллара.