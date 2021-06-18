ВАШИНГТОН, 18 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снизились по результатам пятницы, отыгрывая итоги заседания ФРС.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на 1,57%, до 33291,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,92%, до 14030,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,31%, до 4166,39 пункта.

В среду ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также сообщила, что продолжит выкуп активов в прежнем объеме.

При этом инвесторов обеспокоил прогноз Федрезерва по ставке, поскольку американский центробанк допустил вероятность ее повышения в 2023 году. Это привело к волатильности на рынках.