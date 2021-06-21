МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в понедельник на беспокойствах относительно монетарной политики США после решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США торгуются разнонаправленно

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,22%, до 3517,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,36%, до 2387,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,24%, до 2395,25 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,1%, до 3232 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,94%, до 7225,7 пункта, японский Nikkei 225 падал на 3,63%, до 27912 пунктов.

Влияние на рынки по-прежнему оказывают итоги заседания Федрезерва США, в которых трейдеры увидели сигналы того, что регулятор постепенно идет к ужесточению денежно-кредитной политики. В частности, большинство членов ФРС высказались за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.

"Переход к более раннему графику повышения ставок, сопровождаемый пересмотром в сторону повышения прогноза базовой инфляции до 3%, похоже, предполагает, что ФРС все еще может быть обеспокоена инфляционным давлением, что в какой-то степени противоречит ее предыдущей позиции, которая допускала большее ускорение инфляции", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова рыночного стратега IG в Сингапуре Йип Цзюнь Жун (Yeap Jung Rong).

Инвесторы из Азии также обратили внимание на то, что народный банк Китая (Центробанк) вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%.