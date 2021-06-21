МОСКВА, 21 июн — РИА Недвижимость. Девелоперская группа ЛСР собирается отказаться от листинга глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже, так как это не отвечает стратегическим приоритетам компании, говорится в ее сообщении.

"В соответствии с решением Совета директоров, компания объявляет о намерении исключить ГДР из официального списка управления по финансовому надзору Великобритании и со 2 августа 2021 года отменить торги ГДР", — отмечается в нем.

В сообщении также говорится о том, что в последние годы преимущества листинга на Московской бирже стали более очевидны. Объем торгов обыкновенными акциями ЛСР на Московской бирже существенно превышает объем торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже — 1,8 миллиона долларов, в то время как ГДР – 0,3 миллиона.

Кроме того, руководство ЛСР полагается, что делистинг ГДР приведет к консолидации акций в свободном обращении и росту ликвидности на Московской бирже и может способствовать дальнейшему росту объема торгов акций и усилению позиций ЛСР на публичном рынке акционерного капитала.

Совет директоров также одобрил предложение владельцам ГДР продать принадлежащие им ценные бумаги через выкуп, который будет проводиться за денежные средства дочерним обществом компании – АО "Стройкорпорация". Владельцам ГДР предложено подавать заявки на продажу, принадлежащих им ценных бумаг, "Стройкорпорации" по цене 2,11 доллара за одну ГДР. Такая цена предполагает премию в 3,4% к цене закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже 18 июня 2021 года и в 2,6% к средневзвешенной цене на бирже за 1 месяц, указывается в сообщении.

Общая сумма, которая может быть потрачена Стройкорпорацией" на приобретение ГДР, не превысит 163,9 миллиона долларов. Максимальное количество ГДР, которое может быть предъявлено к выкупу в рамках этого предложения соответствует 15,08% уставного капитала компании. По состоянию на 18 июня 2021 года количество ГДР, участвующих в программе выкупа, составляет 77,67 миллиона штук. Программа выкупа распространяется на все ГДР, за исключением ценных бумаг, принадлежащих Андрею Молчанову, который является мажоритарным акционером общества, его аффилированным лицам и дочерним обществам ЛСР.

Срок реализации программы выкупа ГДР — с 21 июня 2021 года (первый день приёма заявок) по 20 июля 2021 года (последний день приёма заявок). Итоги программы выкупа должны быть объявлены 21 июля 2021 года, расчёты по ним должны быть осуществлены с 21 по 26 июля 2021 года.

После делистинга ГДР владельцы этих ценных бумаг, не продавшие их компании, могут конвертировать свои ГДР в обыкновенные акции, торгующиеся на Московской бирже. Они также могут остаться владельцами ГДР без листинга на Лондонской фондовой бирже и сохранить за собой право голоса и право на получение дивидендов по акциям, представленным ГДР. Кроме того, они могут продать принадлежащие им ценные бумаги на внебиржевом рынке.

Как добавляется в сообщении, с закрытия торгов 18 июня и до дальнейшего уведомления депозитарий прекратил выпуск новых ГДР взамен на акции. Но это не затрагивает ранее выпущенные ГДР, которые могут торговаться или быть конвертированы в обыкновенные акции в соответствии с их условиями. Компания намерена сохранить программу ГДР после делистинга.

ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге. Основной владелец компании – экс-сенатор от Ленинградской области Андрей Молчанов. Чистая прибыль девелопера по МСФО в 2020 году составила 12 миллиардов рублей, что на 60% больше результатов прошлого года.