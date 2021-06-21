МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Московская биржа планирует осенью запустить вечернюю сессию на рынках облигаций федерального займа (ОФЗ) и еврооблигаций, сообщил РИА Новости представитель торговой площадки. Московская биржа начала торговать валютой на внебиржевой платформе

Ранее в понедельник о планах Московской биржи запустить вечернюю сессию на рынках ОФЗ и еврооблигаций написала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на фондовом рынке. По информации издания, решение поддержал комитет по ценным бумагам с фиксированным доходом.

Вечерние сессии уже работают почти на всех рынках Московской биржи, кроме денежного и долгового. Из планов по долговому рынку пока исключены корпоративных облигаций в силу меньшей ликвидности.

Директор департамента долгового рынка биржи Глеб Шевеленков подтвердил изданию, что осенью планируется предоставить участникам возможность заключать сделки с ОФЗ и еврооблигациями с 19:00 до 23:50 мск. Московская биржа допустила к торгам акции золотодобывающей Nordgold

Представитель биржи в свою очередь подтвердил агентству планы биржи запустить осенью вечерние торги на рынках ОФЗ и евробондов.

Вечерняя торговая сессия стартовала на Московской бирже 22 июня 2020 года. В настоящее время на вечерней сессии доступны более 150 инструментов – ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, биржевые фонды (БПИФы, ETF), а также паи ПИФов. В течение 2021 года количество торгуемых в вечернюю сессию инструментов может увеличиться как минимум вдвое за счет иностранных акций и бумаг биржевых фондов, сообщала биржа в марте.