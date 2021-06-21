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https://1prime.ru/Financial_market/20210621/833987438.html
Российский рынок акций снижается вслед за зарубежными площадками
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Российский рынок акций снижается по основным индексам в начале торгов понедельника вместе с зарубежными площадками, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09... ПРАЙМ, 21.06.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам в начале торгов понедельника вместе с зарубежными площадками, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижается на 0,23%, до 3794,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,82%, до 1633,24 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растёт на 31 копейку, до 73,16 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 86,8 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent замедлил утренний рост и поднимается на 0,05%, до 73,55 доллара за баррель.
Фьючерсы на американские индексы, основные европейские площадки и азиатские рынки преимущественно снижаются.