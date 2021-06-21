МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам в начале торгов понедельника вместе с зарубежными площадками, следует из динамики торгов. Мосбиржа планирует запустить вечерние торги евробондами и ОФЗ

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижается на 0,23%, до 3794,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,82%, до 1633,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растёт на 31 копейку, до 73,16 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 86,8 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent замедлил утренний рост и поднимается на 0,05%, до 73,55 доллара за баррель.

Фьючерсы на американские индексы, основные европейские площадки и азиатские рынки преимущественно снижаются.