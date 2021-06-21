Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.46 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,17%, до 7,28 доллара, "Новатэка" — на 0,07%, до 211,75 доллара, "Лукойла" — на 1,75%, до 90,33 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,93%, до 7,29 доллара, "Газпром нефти" — на 0,34%, до 28,95 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,34%, до 34,13 доллара, "Северстали" — на 1,63%, до 21,78 доллара, НЛМК — на 1,6%, до 34,99 доллара.
Бумаги ВТБ снижались в стоимости на 1,54%, до 1,28 доллара, Сбербанка — на 1,69%, до 16,71 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,23%, до 78,03 доллара.
GDR АФК "Система" снижалась в стоимости на 1,52%, до 8,4 доллара, "Магнита" — дорожали на 1,06%, до 15,42 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,68%, до 3,35 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210621/833987926.html