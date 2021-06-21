МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается вслед за зарубежными площадками

По состоянию на 10.46 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,17%, до 7,28 доллара, "Новатэка" — на 0,07%, до 211,75 доллара, "Лукойла" — на 1,75%, до 90,33 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,93%, до 7,29 доллара, "Газпром нефти" — на 0,34%, до 28,95 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,34%, до 34,13 доллара, "Северстали" — на 1,63%, до 21,78 доллара, НЛМК — на 1,6%, до 34,99 доллара.

Бумаги ВТБ снижались в стоимости на 1,54%, до 1,28 доллара, Сбербанка — на 1,69%, до 16,71 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,23%, до 78,03 доллара.

GDR АФК "Система" снижалась в стоимости на 1,52%, до 8,4 доллара, "Магнита" — дорожали на 1,06%, до 15,42 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,68%, до 3,35 доллара.