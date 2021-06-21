МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются, повторяя негативную динамику на американских рынках, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

По состоянию на 11.16 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,27%, до 6998,33 пункта, французский CAC 40 — на 0,36%, до 6545,47 пункта, немецкий DAX — на 0,05%, до 15441,4 пункта.

В понедельник европейские инвесторы обратили внимание на то, что американские ключевые индексы снизились по итогам пятницы на 0,9-1,6%.

Влияние на рынки по-прежнему оказывают итоги заседания Федрезерва США, в которых трейдеры увидели сигналы того, что регулятор постепенно идет к ужесточению денежно-кредитной политики. В частности, большинство членов ФРС высказались за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.

Аналитик Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter) считает, что дополнительно "масла в огонь" подлили слова главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда. Наблюдение Булларда о том, что более высокий, чем ожидалось, уровень инфляции может привести к повышению ставки уже в 2022 году еще больше подкрепило беспокойства трейдеров относительно скорого ужесточения монетарной политики американского центробанка.