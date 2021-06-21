МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением, инвесторы продолжают оценивать перспективы повышения процентной ставки Федрезервом (ФРС) США в 2023 году, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются вслед за рынками США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,12%, до 3529,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74%, до 2396,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,96%, до 28478 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,83%, до 3240,79 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,81%, до 7235,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 3,29%, до 28010,93 пункта.

Инвесторы на азиатских фондовых рынках продолжают оценивать возможное повышение процентной ставки ФРС США, которое регулятор спрогнозировал на 2023 год.

"У нас есть еще, возможно, два года, прежде чем ФРС начнет действовать", — сказал агентству Блумберг главный инвестиционный директор в Азиатско-Тихоокеанском регионе Credit Suisse Group AG Джон Вудс (John Woods).

Поддержку китайским акциям оказало экономическое восстановление в аэрокосмическом секторе и сталелитейных компаниях.