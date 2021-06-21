МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник на фоне перспектив восстановления экономки после пандемии COVID-19, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США оказались под давлением

По состоянию на 13.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,55%, до 33341 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 14100 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,42%, до 4170,75 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что американские биржи откроются ростом. Инвесторы оптимистично настроены на восстановление экономики в связи с постепенным снятием карантинных ограничений.

По словам главного инвестиционного директора Kleinwort Hambros Фахада Камаля (Fahad Kamal), которые приводит газета Wall Street Journal, высокий экономический рост и инфляция в ближайшие месяцы, вероятно, поддержат акции, потому что американцы увеличат расходы на товары и услуги после ослабления пандемических ограничений.

Кроме того, фьючерс Dow Jones растет в понедельник в рамках коррекции после снижения почти на 3% в течение предыдущей торговой недели, что было связано с заявлением Федрезерва США о возможном повышении процентной ставки в 2023 году.