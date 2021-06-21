МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически растет по индексу Мосбиржи и снижается по РТС на фоне ослабления рубля к доллару, следует из динамики торгов. Рубль падает к доллару и евро на росте геополитических рисков

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.33 мск рос на 0,04% — до 3804,6 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,56%, до 137,46 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 34 копейки, до 73,19 рубля, курс евро — на 71 копейку, до 87,09 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent перешел к небольшому снижению и теряет 0,16%, до 73,39 доллара за баррель.

"Внешний фон не располагает к оптимизму, но отечественный рынок держит удар. После утренней просадки ниже 3800 пунктов по индексу Мосбиржи ситуация стабилизировалась… Впрочем, есть предпосылки к тому, что доллар оказался слишком агрессивно перекупленным и уже к середине европейских торгов индекс доллара торговался в минусе, а фьючерсы на индексы США оказались в плюсе", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Дополнительное давление на рублевые активы оказало заявление помощника президента США Джейка Салливана о том, что Вашингтон готовит новые санкции из-за ситуации с Навальным", — добавляет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Bank of America назвал шесть причин для роста нефти до $100 за баррель

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ЛСР растут на 2,3%. Инвесторы позитивно оценили намерение компании отказаться от листинга глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже.

Ранее ЛСР сообщила, что намерена отказаться от листинга на Лондонской биржае, так как это не отвечает ее стратегическим приоритетам.

"ЛСР заявил об обратном выкупе своих ГДР. Все это помогло котировкам компании подняться", — замечает Артемий Шамшуков из ГК "Финам".

"Среди лидеров торгов также акции другого застройщика – группы ПИК. Основным драйвером роста является вышедшая новость о желании застройщика выйти на рынок офисной недвижимости. Предполагается, что такой шаг поможет компании диверсифицировать свой бизнес и снизить риски в случае падения спроса на квартиры", — также добавляет аналитик.

Также в лидерах роста – бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 2,62%, обыкновенные акции – на 2,26%), акции "Алросы" (2,65), ПИКа (2,28%), расписки "Ленты" (1,98%), акции ВТБ (1,94%), а также расписки Х5 (1,62%), акции банка "Санкт-Петербург" (1,6%) и акции "Фосагро" (1,36%). В ЕАЭС планируют подписать договор об общем рынке нефти к 2023 году

В лидерах снижения – акции "Юнипро" (-3,69%), "Северстали" (-2,17%), "Русала" (-1,75%), "Распадской" (-1,61%), НЛМК (-1,58%), а также акции "Интер РАО" (-1,54%), ТМК (-1,14%) и акции "ВСМПО-Ависма" (1,09%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По мнению Александра Осина из "Фридом финанс", индекс Мосбиржи до конца дня будет находиться в районе 3765-3825 пунктов.

"Ближайшие поддержки у российских фондовых индикаторов находятся на двухнедельных минимумах: 3776 пунктов — у индекса Мосбиржи и 1627 пунктов — у индекса РТС. Если внешний фон вновь ухудшится, мы можем проверить на прочность эти поддержки", — считает Бабин.