МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером коррекционно снижается к евро после роста почти на 2% за прошлую торговую неделю и слабо растет к иене, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций не показывает единой динамики на ослаблении рубля

По состоянию на 16.53 мск курс евро к доллару растёт до 1,1902 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,186 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 110,30 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,23%, до 92,01 пункта.

Американская валюта в понедельник вечером продолжает дешеветь к евро в рамках коррекции. На прошлой неделе курс доллара вырос к евро почти на 2% после того, как Федрезерв США сообщил о возможном повышении процентной ставки в 2023 году.

Тем не менее, по словам аналитиков ING, которые приводит газета Wall Street Journal, доллар, вероятно, будет расти и дальше, особенно против низкодоходных валют, таких как евро и японская иена, поскольку растут ожидания по поводу того, что ФРС США начнет повышать процентные ставки раньше, чем предполагалось ранее.

На этой неделе также будет опубликована макростатистика по США. Так, в четверг будут обнародованы данные ВВП страны. Ожидается, что минторг США сохранит оценку роста экономики страны в прошлом квартале на уровне 6,4%. В этот же день будет известно число первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю, которое, согласно ожиданиям, снизилось до 380 тысяч.