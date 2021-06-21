МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут в понедельник после резкого падения на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на американские индексы растут

По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,81%, до 33558,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,32%, до 13985,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,31%, до 4181,13 пункта.

На минувшей неделе в центре внимания трейдеров оказалось заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, в рамках которого регулятор спрогнозировал повышение процентной ставки в 2023 году. Такой немного "ястребиный" прогноз вызвал волатильность на рынках. В итоге индекс DJIA упал на 3,45%, а S&P 500 потерял 1,9%. Индекс NASDAQ снизился лишь на 0,3%.

Теперь на рынках наблюдается преимущественно коррекционный рост. Аналитики полагают, что в настоящее время действия Федрезерва останутся в центре внимания в отсутствие других факторов. Во вторник глава ФРС Джером Пауэлл выступит с комментариями по ситуации с коронавирусом перед Конгрессом. Российский рынок акций не показывает единой динамики на ослаблении рубля

"На данный момент на рынке нет очень сильных убеждений. Рынок, действительно, сосредоточен на изменении ставок и комментариях Центрального банка", — полагает стратег компании Candriam Надеж Дюфос (Nadege Dufosse), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Трейдеры также ожидают публикации ряда макростатистик по США. В четверг минторг опубликует окончательную, третью оценку роста ВВП страны в первом квартале. Аналитики прогнозируют, что минторг сохранит оценку роста на уровне 6,4% в пересчете на год. В пятницу будут обнародованы данные по доходам и расходам потребителей в США в мае. Эксперты ожидают, что доходы потребителей снизились на 2,5%, а расходы выросли на 0,3% в месячном выражении.