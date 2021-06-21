События в сфере бизнеса и макроэкономики 22 июня
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июнь)
|17
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (май)
|-2,7%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (май)
|5,85 млн
|5,72 млн
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|21:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-8,537 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 28.05.2021, в заочной форме, див-ды за 1кв2021 из нераспределенной прибыли, реестр для выплаты — 05.07.2021)
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020
|105 (1кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|QIWI plc — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2021, ВОСА — 02.06.2021)
|$0,14 (1кв2020) + $0,33 (1П2020) + $0,34 (3кв2020) + $0,31 (фин) — див-д 2020
|$0,22 (1кв2021) — див-д 2021
|RUB
|Юнипро — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 10.06.2021)
|0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2019
|0,111025275979 (9м2020) + 0,126886029691 (фин) — див-д 2020
|RUB
|Газпром — СД (перспективы развития системы газоснабжения и газификации субъектов РФ до 2030, влияние западных санкций на компанию в 2021)
|RUB
|Магнит — СД (выборы председателя СД и его заместителя)
https://1prime.ru/Financial_market/20210621/833991938.html