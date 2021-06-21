МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 1% в понедельник вечером после того, как за минувшую неделю цена на драгметалл упала примерно на 6%, свидетельствуют данные торгов. Форс-мажор на горизонте. Что подтолкнёт нефть к 100 долларам

По состоянию на 18.14 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,9%, или на 16 долларов, до 1784,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро при этом дорожает на 0,22%, до 26,027 доллара за унцию.

На минувшей неделе золото потеряло около 6%, что стало сильнейшим недельным снижением с марта. Волатильность на рынке была связана преимущественно с комментариями Федрезерва США о том, что регулятор может повысить ставку в 2023 году. Теперь же стоимость золота восстанавливается.

"Технически золото было сильно распродано, что привлекло профессионалов", — приводит агентство Блумберг слова аналитика StoneX Роны О'Коннелл (Rhona O`Connell).

При этом аналитик Macquarie Group Маркус Гарви (Marcus Garvey), чье мнение также приводит агентство, считает, что рост стоимости золота является временным и в течение следующих нескольких месяцев давление на цену драгметалла будет оказывать рост доходности гособлигаций США и сильный доллар.

Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,47% с уровня предыдущего закрытия в 1,45%, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,33%, до 91,92 пункта.