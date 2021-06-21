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https://1prime.ru/Financial_market/20210621/833993006.html
Российский рынок акций повысился вслед за мировыми площадками
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Российский рынок акций повысился вслед за мировыми торговыми площадками, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,28%, до... ПРАЙМ, 21.06.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился вслед за мировыми торговыми площадками, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,28%, до 3813,45 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,26%, до 1642,39 пункта. Рост доллара на 33 копейки, до 73,18 рубля определил различие в динамике основных биржевых индексов.
Рынок нефти прибавляет 1,5%, до 74,6 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы вечером растут на 0,5-1,5%.