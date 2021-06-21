МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился вслед за мировыми торговыми площадками, следует из данных торгов. Форс-мажор на горизонте. Что подтолкнёт нефть к 100 долларам

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,28%, до 3813,45 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,26%, до 1642,39 пункта. Рост доллара на 33 копейки, до 73,18 рубля определил различие в динамике основных биржевых индексов.

Рынок нефти прибавляет 1,5%, до 74,6 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы вечером растут на 0,5-1,5%.