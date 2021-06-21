МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций повысился вслед за мировыми площадками

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,98%, до 7,3 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 0,33%, до 212,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,87%, до 91,14 доллара, "Газпрома" — на 1,05%, до 7,35 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,17%, до 29 долларов.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 0,53%, до 34,43 доллара, НЛМК — подешевели на 0,84%, до 35,26 доллара. Цена бумаг "Северстали" уменьшилась на 1,54%, до 21,8 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 0,61%, до 1,31 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 1%, до 16,82 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,11%, до 78,12 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" сократилась на 1,17%, до 8,43 доллара, "Магнита" — увеличилась на 0,72%, до 15,37 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1,8%, до 3,38 доллара.