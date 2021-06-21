Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном снижением
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,98%, до 7,3 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 0,33%, до 212,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,87%, до 91,14 доллара, "Газпрома" — на 1,05%, до 7,35 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,17%, до 29 долларов.
Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 0,53%, до 34,43 доллара, НЛМК — подешевели на 0,84%, до 35,26 доллара. Цена бумаг "Северстали" уменьшилась на 1,54%, до 21,8 доллара.
Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 0,61%, до 1,31 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 1%, до 16,82 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,11%, до 78,12 долларов.
Стоимость GDR АФК "Система" сократилась на 1,17%, до 8,43 доллара, "Магнита" — увеличилась на 0,72%, до 15,37 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1,8%, до 3,38 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210621/833993273.html