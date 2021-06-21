МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рубль вечером в понедельник падает против доллара и евро на фоне возросших геополитических рисков, следует из данных торгов Московской биржи.

Позитивная динамика мировых фондовых и сырьевых рынков не может компенсировать санкционный негатив для российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.55 мск рос на 22 копейки, до 73,07 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 87,1 рубля, следует из данных Московской биржи. МИД оценил новые заявления США по санкциям против "Северного потока-2"

РУБЛЮ НАПОМНИЛИ ПРО САНКЦИИ

Российская валюта в начале недели падает против доллара и евро, отыгрывая возврат на первый план рисков геополитики. Эйфория после женевского саммита Россия-США отходит на второй план на фоне новых санкционных заявлений из США, и рубль, пройдя максимум, примерно, за год, опять попадает под давление.

Женевская встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла "никаких изменений" в политику антироссийских санкций Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2".

При этом остальные курсообразующие факторы рубля — позитивны. Однако они не могут компенсировать сакнционный негатив.

Так, приближается (25 июня) пик налогового периода июня в РФ, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность. Суммарные месячные выплаты в бюджет оцениваются в 2,382 триллиона рублей

Цены на нефть также пытаются вернуться к росту. Так, сорт Brent дорожат на 1,5%, до 74,6 доллара. Цены на "черное золото" продолжают увеличиваться в понедельник вечером. Оптимизму инвесторов способствует рост спроса на топливо в связи с постепенным ослаблением карантинных ограничений в летний период отпусков.

Кроме того, опасения по поводу скорого возвращения Ирана на рынок нефти в краткосрочной перспективе ослабли.

Западные фондовые фьючерсы и индексы и развивающиеся валюты демонстрируют в основном также позитивную динамику. Инвесторы оптимистично настроены на восстановление экономики в связи с постепенным снятием карантинных ограничений.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,3-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет. Форс-мажор на горизонте. Что подтолкнёт нефть к 100 долларам

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара в начале недели впервые с начала июня вернулся выше отметки 73 рубля, несмотря на откат доллара на форексе от локальных вершин, стабилизацию и разворот в направлении 75 долларов котировок нефти, улучшение общерыночного аппетита к риску и подготовку компаний к налоговому периоду, говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Ложкой дегтя" для рублевых активов вновь стала геополитика, а именно санкционная риторика со стороны помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Российская валюта и рынок рублевого долга традиционно чувствительнее, чем акции, реагируют на риски геополитики. По нашим оценкам, в ближайшие дни при отсутствии новых раздражителей в разрезе геополитики и сохранении риск-аппетитов, а также цен на нефть на текущих уровнях рубль способен отыграть часть потерь у доллара, курс вернется в район 72-72,5 рубля за доллар", — полагает он.

Рубль оказался неустойчивым при курсе доллара ниже 72 рублей, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер". Испарение геополитического дисконта в рубле прекратилось после новостей о том, что в США разрабатывают дополнительный пакет санкций, которые могут быть применены к РФ по делу Навального, добавляет он.

"Мы вовсе не будем удивлены, если на этой неделе доллар поднимется до 74 рублей. Июньской налоговый период будет оказывать российской валюте поддержку. Наиболее позитивный для рубля сценарий — если нефть Brent поднимется в ближайшие дни выше 75 долларов за баррель. В этом случае, доллар вернется к уровню 71,5 рубля, однако пока наш базовый сценарий предполагает коррекцию и до 74 рублей за доллар до конца недели", — сказал Шульгин.