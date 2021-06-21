ВАШИНГТОН, 21 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США выросли на закрытии бирж, свидетельствуют данные торгов. ФРС уже близка к сворачиванию стимулирования экономики

На закрытии бирж промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 1,76%, до 33876,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,79%, до 14141,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,4%, до 4224,79 пункта.

Как отмечают аналитики, рынки корректируются после падения на прошлой неделе. Трейдеры также ожидают публикации ряда макростатистик по США. В четверг минторг опубликует окончательную, третью оценку роста ВВП страны в первом квартале. Аналитики прогнозируют, что минторг сохранит оценку роста на уровне 6,4% в пересчете на год. В пятницу будут обнародованы данные по доходам и расходам потребителей в США в мае. Эксперты ожидают, что доходы потребителей снизились на 2,5%, а расходы выросли на 0,3% в месячном выражении.