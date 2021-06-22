МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июнь) 17 18
16:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (май) -2,7%  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (май) 5,85 млн 5,72 млн
17:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Филиппа Лейна    
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
20:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
21:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -8,537 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 28.05.2021, в заочной форме, див-ды за 1кв2021 из нераспределенной прибыли, реестр для выплаты — 05.07.2021) 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020 105 (1кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB QIWI plc — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2021, ВОСА — 02.06.2021) $0,14 (1кв2020) + $0,33 (1П2020) + $0,34 (3кв2020) + $0,31 (фин) — див-д 2020 $0,22 (1кв2021) — див-д 2021
  RUB Юнипро — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 10.06.2021) 0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2019 0,111025275979 (9м2020) + 0,126886029691 (фин) — див-д 2020
  RUB Газпром — СД (перспективы развития системы газоснабжения и газификации субъектов РФ до 2030, влияние западных санкций на компанию в 2021)    
  RUB Магнит — СД (выборы председателя СД и его заместителя)    